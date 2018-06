Başbakan Yıldırım: “CHP Edirne'de gidip terör muzahiri bir adayı ziyaret edeceğine önce Dersim'in hesabını versin”

-detay



- CHP'nin Dersim olayının hesabını vermesi gerektiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “Dersim'de yaptıklarının hesabını veremeyenler bugün gidip orada konuşuyorlar. Önce Dersim'in hesabı verilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne'de gidip terör müzahiri bir adayı ziyaret edeceğine önce Dersim'in hesabını versin” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Başakşehir'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu kanaat önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile buluştu. Toplantıda konuşan Yıldırım, Türkiye üzerinde büyük bir oyun oynandığını vurgulayarak, “Oyun büyük oyun Türkiye'nin Güney'inde bir terör devleti kurmak. Buna izin verir mi Türkiye? Bu millet buna izin verir mi? Kürtlere devlet kuracaklarmış. Kürtlerin bin yıldır Anadolu'da devleti var siz işinize bakın. Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak. Kürt Türk et tırnak gibi bin yıldır biz Çanakkale'de beraberiz, Sarıkamış'ta beraberiz, Trablusgarp'ta beraberiz. Kaderde biriz” diye konuştu.

“Eğer biz gençlerimizden korksaydık, başkaları gibi memleketi çoluğa çocuğa mı emanet edeceksin derdik” Seçilme yaşının 18'e indirilmesi hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, “Sadece seçme yaşını değil seçilme yaşını da 18'e indiren AK Parti. Eğer biz gençlerimizden korksaydık, başkaları gibi memleketi çoluğa çocuğa mı emanet edeceksin derdik, bunu demedik. Onların enerjisiyle bu ülkeye erken yaşlardan itibaren hizmet etme fırsatı getirdik. Bu değerli kazanımlardan vazgeçmeyeceğiz ve ülkemizin hiç bir şekilde geri götürülmesine kaosa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Bunu birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı. “CHP Edirne'de gidip terör muzahiri bir adayı ziyaret edeceğine önce Dersim'in hesabını versin” CHP'nin Dersim olayının hesabını vermesi gerektiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “İki gün önce Alevi kardeşlerimizle bir araya geldik. Bayramlaştık. Benim adım Binali, size bir şey ifade diyor değil mi? Hak Muhammed Ali hepimizin, 12 imam hepimizin, Kerbela hepimizin acısıdır. Dersim'de yaptıklarının hesabını veremeyenler bugün gidip orada konuşuyorlar. Önce Dersim'in hesabı verilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne'de gidip terör müzahiri bir adayı ziyaret edeceğine önce Dersim'in hesabını versin. Türkiye Dersim'le yüzleşmelidir. Her türlü ayrımcılıkla mücadelede hep beraber olmalıyız. Kürt kardeşlerimizle de Alevi kardeşlerimizle görüşürken şu noktaya geldim. Bizim bütün renklerimiz bir arada daha güzel biz aynı mahallede top oynayan, aynı esnaftan alışveriş yapan, aynı camide Cem evinde, irfan evlerinde saf tutan, aynı cephede şehit olan bir milletin evlatlarıyız. Bizim aramıza nifak tohumları sokmaya kimsenin gücü yetmez” şeklinde konuştu.

"Yapacağınız bu seçim taş üstüne taş koyanlarla laf üstüne laf koyanlar arasında geçecek" Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Yapacağınız bu seçim taş üstüne taş koyanlarla laf üstüne laf koyanlar arasında geçecek. İki taraf var. Bir hayatı boyunca laf üstüne laf koymaktan başka bir meziyeti olmayanlar var. Bir de çalışmış çabalamış bu ülkenin kalkınması için ömrünü vermiş taş üstüne taş koymuş bir ekip var. Karar sizin. Laf salatasına lüzum yok. Net bir şey söyleyeceksiniz. Biri ayağını basıyor öbürü kaldırıyor. AK Parti ne yaptıysa yıkacağız.. bu millet size yıktırmayız hemşehrim. İşine bak. Bu millet bu kadar kazanı mı size heba eder mi?” HDP'nin Türkiye meselelerini takip etmek için PKK'nın karşısında durması gerektiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, “HDP eğer siyaset yapacaksa Türkiye meselelerini takip edecekse açık ve net bir şekilde PKK terör örgütünün karşısında durmalıdır. Lanetlemelidir, reddetmelidir. Bunu yapmadığı sürece Kürk kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Teröre rağmen Güneydoğu'ya 10 yılda binlerce okul, yüzlerce hastane, binlerce kilometre bölünmüş yol, sosyal tesisler, parklar, barajlar, tüneller yaptık. 2002'den itibaren sosyal devlet anlayışımızla her insanın yanında olduk” dedi.