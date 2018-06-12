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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Cerablus'tan, El-Bab'dan, Afrin'den nasıl temizlediysek Kandil'den de temizleyeceğiz' - KIRIKKALE

Başbakan Yıldırım: 'Cerablus'tan, El-Bab'dan, Afrin'den nasıl temizlediysek Kandil'den de temizleyeceğiz' - KIRIKKALE

Başbakan Yıldırım: "Cerablus'tan, El - Bab'dan, Afrin'den nasıl temizlediysek Kandil'den de temizleyeceğiz" - KIRIKKALE - AK Parti’nin Kırıkkale mitingi - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasıKIRIKKALE - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Kırıkkale 'de düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.Başbakan Yıldırım: "FETÖ, PYD, PKK, DEAŞ, bütün örgütleri ülkemize tehlike olmaktan çıkarıyoruz. Cerablus'tan, El - Bab'dan, Afrin'den nasıl temizlediysek Kandil'den de temizleyeceğiz."

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