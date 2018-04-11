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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Buraya giren her öğrencinin 2 bin liraya kadar bursu hazır'

Başbakan Yıldırım: 'Buraya giren her öğrencinin 2 bin liraya kadar bursu hazır'

Başbakan'ın konuşması

Özel Sektör 

-detaylar

( KOCAELİ -1-HD) Başbakan Yıldırım: "Buraya giren her öğrencinin 2 bin liraya kadar bursu hazır"-"Biz akıl teri ile alın teri ile mücadele ile ülkemizi kalkındırıyoruz"-"İdeal şartlar fanus içinde dezenfekte ortamda yaşamaktır. Böyle bir dünya yok. Hayat özel sektörü, üniversitesi, sanat camiası ile her türlü fırsata ve tehdite de açıktır. Hayatta kalmak için her alanda mutlaka var olmalı mücadele etmeliyiz" KOCAELİ

- Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"ne katıldı.

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