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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Bu seçimlerden itibaren 65. Hükümet'in başbakanlığını bırakıyorum.Türkiye'de yeni sistemde başbakanlık olmayacak'

Başbakan Yıldırım: 'Bu seçimlerden itibaren 65. Hükümet'in başbakanlığını bırakıyorum.Türkiye'de yeni sistemde başbakanlık olmayacak'

Yıldırım konuşması

( ERZİNCAN ) Başbakan Yıldırım: "Bu seçimlerden itibaren 65. Hükümet'in başbakanlığını bırakıyorum.Türkiye'de yeni sistemde başbakanlık olmayacak"- "Eski çamlar bardak oldu, uyanın artık" ERZİNCAN

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- Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da yapılacak 3 projenin temelini atmak ve miting gerçekleştirmek üzere hemşehrileriyle buluştu.
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