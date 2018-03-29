Başbakan Yıldırım: “Bu örgütler normal şartlarda dünya bir araya gelse bunlar bir araya gelemez”



- Başbakan Binali Yıldırım, MGK toplantısı sonrası yayımlanan bildiride “Proje Terör Örgütü” ifadesinin kullanılmasına ilişkin, “Normal şartlarda bu örgütlerde bir amaç olsa, kendilerine yönelik bir akılları olsa dünya bir araya gelse bunlar bir araya gelemez. Hedef, Türkiye Cumhuriyetini zora sokmak, yormak. Bunların yıkmak, parçalamak, bölmek gibi ütopik hayalleri dünyada dursa gerçekleşmez ancak bizi meşgul edebilirler, enerjimizi biraz burada sarf etmemize sebep olabilirler” dedi.

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek ziyareti öncesi Esenboğa Havaalanında konuştu.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Yıldırım, “Balkanlarda bizim için önemli bir ülke olan Bosna Hersek’e gidiyor olmaktan memnuniyet duyuyorum. Zambaklar ülkesi olarak da bilinen Bosna Hersek’e yönelmek eşsiz güzelliklere ve ortak tarihe yönelmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yıl içerisinde Bosna Hersek’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bizim ziyaretimiz bir anlamda bu ziyaretin altyapısını oluşturmaktır. Ortak tarihi geçmiş ve ortak gelecek perspektifimiz olan Bosna Hersek’in istikrarı, huzuru aslında Balkanların geleceği, istikrarı, huzuru demektir. Türkiye olarak; Balkanların istikrarı, huzuru için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ziyaretimiz vesilesiyle yapacağımız görüşmelerde ekonomik konuları ele alacağız. Gittikçe artan ilişkilerimizin nasıl geliştirilebileceğimizi ele alacağız. Fırsatlar, zorluklar nelerdir bunları değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayımlanan bildiride yer alan “proje terör örgütü” ifadesine ilişkin sorulan bir soruyu yönelik Yıldırım, “İfade kendisini anlatıyor. Örgütler kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu proje hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Örgütler birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir. Biz bunlara bazen taşeron örgütler, bazen arkalarında bir üst akıl olan terör örgütleri diyoruz. Burada vatandaşlarımızın, milletimizin dikkatini çekmek amacıyla böyle bir tabir MGK bildirisinde yer aldı. Bunu, hem Suriye’de, hem de yurt içinde terörle mücadelede bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Bunların çeşitli ülkelerin uyruklarından, ne Kürtlerin, ne Türklerin ne de başka bir vatandaş grubumuzun dertleriyle ilgili bir oluşum içinde olmadıklarını görüyoruz. Parayı kim verirse ona hizmet eden, bugün bu kılıkta yarın başka kılıkta iş gören örgütler. 15 Temmuz’da darbeden hemen sonra PKK ile FETÖ’nün terör elemanlarının bir araya geldiği, darbe başarılı olursa nasıl hareket edeceklerini, başarısız olursa nasıl hareket edeceklerini konuştuklarını görüyoruz. Normal şartlarda bu örgütlerde bir amaç olsa, kendilerine yönelik bir akılları olsa dünya bir araya gelse bunlar bir araya gelemez. Hedef, Türkiye Cumhuriyetini zora sokmak, yormak. Bunların yıkmak, parçalamak, bölmek gibi ütopik hayalleri dünyada dursa gerçekleşmez ancak bizi meşgul edebilirler, enerjimizi biraz burada sarf etmemize sebep olabilirler. Son 2 yılda yaptığımız çalışmalarda hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerinin her birine gereken cevabı verdik. Bu konuda da tamamen inisiyatif güvenlik güçlerimizin elindedir ve terör örgütü de bu yüzden sürekli yer ve ad değiştirerek ayakta kalma gayreti içerisindedir” açıklamasını yaptı.

