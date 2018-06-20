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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Bu alçaklara hayat hakkı tanımayacağız' - İZMİR

Başbakan Yıldırım: 'Bu alçaklara hayat hakkı tanımayacağız' - İZMİR

Başbakan Yıldırım: "Bu alçaklara hayat hakkı tanımayacağız" - İZMİR - Başbakan Yıldırım'ın partililer tarafından karşılanması - Alandaki partililerden detaylar - Başbakan Yıldırım'ın konuşması - Başbakan Binali Yıldırım: - "Şimdi sıra Kandil'de. Orayı da başlarına yakacağız, buna ahdettik, bu alçaklara hayat hakkı tanımayacağız" - "O alçaklar proje terör örgütüdür. Onların Kürtler diye bir derdi yok. Bu terör, Kürtlerin de Türklerin de bu milletin de başının belasıdır. Bu terörü yok etmek de bizim boynumuzun borcudur"İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Şimdi sıra Kandil'de. Orayı da başlarına yıkacağız, buna ahdettik, bu alçaklara hayat hakkı tanımayacağız. O alçaklar proje terör örgütüdür. Bu terörü yok etmek de bizim boynumuzun borcudur." dedi.
Başbakan Yıldırım, AK Parti Bornova İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, parti otobüsünden vatandaşlara hitap etti.İktidarda oldukları 16 yıl boyunca ülkeyi kalkındırmak, geliştirmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalıştıklarını belirten Yıldırım, darbeler, kumpaslar, terör, FETÖ, PKK ile mücadele ede ede bugünlere geldiklerini hatırlattı.Yıldırım, bundan sonra da emin adımlarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin aydınlık yarınlarına 100. yıl hedefleri için canla başla, kararlılıkla bu kutlu yürüyüşü devam ettireceklerini vurguladı.Gençlerin ülkenin aydınlık yarınları olduğunu anlatan Yıldırım, "Bu ülkeyi siz teslim alacaksınız. Bu ülkede bölücülere hayat yok, teröristlere hayat yok, darbecilere hayat yok. Bu ülkede birlik var, beraberlik var kardeşlik var, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet var." diye konuştu.
- "Terörü yok etmek de bizim boynumuzun borcudur"Başbakan olduğu 2 yıl boyunca hem İzmir 'e hem de Türkiye'ye milletin adamı Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hizmet ettiklerine değinen Yıldırım, bu süre zarfında başlarına gelenin pişmiş tavuğun başına gelmediğini kaydetti.
Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:"Hemen ikinci ayımızda 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık ancak İzmir , Türkiye o gün ayaktaydı, o gece ayaktaydı. Ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz, alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Allah sizden razı olsun. Hemen sonra Fırat Kalkanı ile terörü Suriye'de kaçtıkları yerde yok ettik. Afrin Harekatı'yla ay yıldızlı bayrağımızı da oraya diktik. Teröristleri oradan da kazıyıp attık. Şimdi sıra Kandil'de, orayı da başlarına yıkacağız, buna ahdettik, bu alçaklara hayat hakkı tanımayacağız. O alçaklar proje terör örgütüdür. Onların Kürtler diye bir derdi yok. Bu terör, Kürtlerin de Türklerin de bu milletin de başının belasıdır. Bu terörü yok etmek de bizim boynumuzun borcudur."Pazar günü yapılacak seçimin önemine işaret eden Yıldırım, gece gündüz demeden daha çok çalışacaklarını 24 Haziran'da ikinci bayramı ilan edeceklerini sözlerine ekledi.

Medeniyetler Darbe Girişimi Terör Örgütü Teröristler Ay Yıldız 

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