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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi İvaniç ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi İvaniç ile görüştü

Görüşmeden görüntü

( İSTANBUL - HD) İSTANBUL


- Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Mladen İvaniç ile görüştü. Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Ekonomi Zirvesi nedeniyle İstanbul'a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'la yaptığı görüşmenin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Mladen İvaniç’i kabul etti. WOW Otel'de yapılan görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

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