Başbakan Yıldırım: ''Boş lafa karnımız tok' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: ''Boş lafa karnımız tok" - ANKARA - AK Parti'nin Yenimahalle mitingi - Başbakan Yıldırım'ın konuşması - Mitingden detaylarAK Parti'nin Yenimahalle mitingi - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: - "Yenimahalle feraset sahibidir, ince eler sık dokur, İnce'yi eler Erdoğan'ı seçer. Boş lafa karnımız tok" - " Ankara 'ya yeni metro hatları, başkente yakışır 55 bin kişilik yeni stadyum, bir de millet bahçesi yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük fuar alanını da yine Ankara 'ya yapıyoruz. Bizde proje çok. Az laf çok iş"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yenimahalle feraset sahibidir, ince eler sık dokur, İnce'yi eler Erdoğan'ı seçer. Boş lafa karnımız tok." dedi. Yıldırım, partisinin Yenimahalle Hastane Metro Durağı önünde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Ankara 'nın Türkiye'nin kalbi olduğunu dile getirdi.Yenimahalle'nin, " Ankara 'nın medarıiftiharı" olduğunu söyleyen Yıldırım, "AK Parti iktidarı olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber bu yola çıktığımızda Ankara , Yenimahalle hep bizimle beraber oldu, beraber bu yolları yürüdük, beraber yağan yağmurda ıslandık." diye konuştu. "Günün, yeni bir zafere imza atma günü" olduğunu belirten Yıldırım, "Ağzı olan konuşuyor, bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Yapan da konuşuyor, hiçbir işi, hiçbir eseri olmayan da." ifadelerini kullandı.Yıldırım, AK Parti'nin, 15 yılda dağ gibi sorunları dağ gibi hizmete dönüştürdüğünü söyledi.
Bu sırada vatandaşların "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı üzerine Yıldırım, "Ay yıldızlı bayrağımız şehitlerin kanıyla bu hale geldi. Hilalimiz bağımsızlığımızın sembolü, yıldızımız her bir şehidimizin nişanesi. Dolayısıyla bu bayrağın üzerine başka bayrak çekilir mi? Bu bayrak, 15 Temmuz'da o alçak darbe girişiminde Yenimahallelilerin, ak kadınların, gençlerin elindeydi. Meydana indiniz, bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz." diye konuştu. Başbakan Yıldırım, Ankara 'ya 16 yılda 116 milyar lira yatırım kapsamında 95 bin toplu konut, 466 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını anlattı. Yıldırım, " Ankara aynı zamanda Cumhuriyet'in başkenti olmasının yanında hızlı trenin de başkenti oldu. Ankara 'dan Eskişehir'e, Konya'ya, İstanbul'a hızlı tren hatlarını yapıp hizmete aldık. Şimdi de Ankara - Sivas hattını yapıyoruz. Ankara - Afyon - İzmir hattını da yapıyoruz." bilgisini verdi. - " Ankara 'ya yeni metro hatları yapıyoruz" Ankara 'nın aynı zamanda savunma sanayinin de başşehri olduğunu, dünyada savunma sanayinde en büyük 100 şirketten üçünün Ankara 'da bulunduğunu bildiren Yıldırım, " Ankara 'ya yeni metro hatları, başkente yakışır 55 bin kişilik yeni stadyum, bir de millet bahçesi yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük fuar alanını da yine Ankara 'ya yapıyoruz. Bizde proje çok. Az laf çok iş. Yenimahalle'yi de bu arada unutmuyoruz." dedi. Yenimahalle'de yapılan hizmetlere ilişkin örnekler veren Yıldırım, 8 park açıldığını, 70 bin ağaç dikildiğini, içme suyu hatlarının yenilendiğini belirtti. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete girdiğini, Etlik Şehir Hastanesi yapımının devam ettiğini dile getiren Yıldırım, Hasan Doğan Stadyumu ile Batıkent Gençlik Merkezinin açıldığını, 47 okulu hizmete aldıklarını, 2002'de 42 olan sınıf mevcutlarının 28'e kadar düşürüldüğünü aktardı.Yıldırım, 15 yıl önce Yenimahalle'de 5 bin 400 olan öğretmen sayısının bugün 7 bin 900'e çıkarıldığını ve eğitim yatırımlarının devam ettiğini söyleyerek, 35 yeni okul yapılacağını ve iki sene içinde ilçede tekli eğitime geçileceğini ifade etti. Alandakilerin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce karşıtı sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, "Muharrem İnce'yi boşverin. Yenimahalle feraset sahibidir, ince eler sık dokur, İnce'yi eler Erdoğan'ı seçer. Boş lafa karnımız tok. Çıkmış konuşuyorlar, 'Ne yapacaksınız?' diye soruyorlar, verdikleri cevap, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' " şeklinde konuştu. Kalabalığa, "Güçleri yeter mi?" diye soran Yıldırım, "Hayır" yanıtını aldı.Yıldırım, "Yenimahalle'nin kararını verdiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanını, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmeye kararlı olduğunu" dile getirerek, konuşmasını tamamladı. - Mitingden notlarYıldırım, Keçiören'den Yenimahalle'ye gelirken İstanbul Yolu üzerindeki bir çay bahçesinde, seçim otobüsünü durdurarak vatandaşlarla çay içti ve sohbet etti.Alana girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Yıldırım, vatandaşları selamladı.Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin seçim kampanyası şarkılarının da seslendirildiği mitingde, partisinin Ankara milletvekili adaylarını tanıttı.Mitinge, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile milletvekilleri katıldı.