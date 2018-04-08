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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci, çok anlamlı bir adımdır' - KABİL

Başbakan Yıldırım: 'Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci, çok anlamlı bir adımdır' - KABİL

Başbakan Yıldırım: " Afganistan 'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci, çok anlamlı bir adımdır" - KABİL - Başbakan Yıldırım'ın ortak basın toplantısındaki konuşması KABİL - Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Afganistan 'ın başkenti Kabil'de Afganistan İcra Heyeti Başkanı Dr. Abdullah Abdullah ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
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Basın Toplantısı Toplantı Başkent Barış Süreci 

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