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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: '44 başbakan ağırlamışız, 178 ülkeden bakan düzeyinde ağırlama yapmışız' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: "44 başbakan ağırlamışız, 178 ülkeden bakan düzeyinde ağırlama yapmışız" - ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 13 - Başbakan Yıldırım: "44 başbakan ağırlamışız, 178 ülkeden bakan düzeyinde ağırlama yapmışız. 29 ülkeye de ziyarette bulunmuşuz."