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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Işık: 'Savaşta insanların ölmesi başlı başına kabul edilemez bir durumken bunun bir de kimyasal silahla, BM'nin yasakladığı insanlık suçuna dönüşmesi Türkiye'nin hiçbir şartta kabul edemeyeceği bir durum'

Başbakan Yardımcısı Işık: 'Savaşta insanların ölmesi başlı başına kabul edilemez bir durumken bunun bir de kimyasal silahla, BM'nin yasakladığı insanlık suçuna dönüşmesi Türkiye'nin hiçbir şartta kabul edemeyeceği bir durum'

Fikri Işık'ın soruları cevaplaması

İnsanlık Suçu Kimyasal Silah Kimyasal Saldırı Saldırı Basın Mensupları 

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( ANTALYA ) Başbakan Yardımcısı Işık: "Savaşta insanların ölmesi başlı başına kabul edilemez bir durumken bunun bir de kimyasal silahla, BM'nin yasakladığı insanlık suçuna dönüşmesi Türkiye'nin hiçbir şartta kabul edemeyeceği bir durum"-"Türkiye baştan beri Suriye'deki bu insanlık dışı olaylara çok net bir tavır koydu ve tepki gösterdi"-"Son kimyasal saldırının da cezasız kalmaması gerekir" ANTALYA

- Bas¸bakan Yardımcısı Fikri Işık, Yeni Dünya Vakfı Meclisi I·stis¸are ve Degˆerlendirme Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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