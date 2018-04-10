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( ANTALYA ) Başbakan Yardımcısı Işık: "Savaşta insanların ölmesi başlı başına kabul edilemez bir durumken bunun bir de kimyasal silahla, BM'nin yasakladığı insanlık suçuna dönüşmesi Türkiye'nin hiçbir şartta kabul edemeyeceği bir durum"-"Türkiye baştan beri Suriye'deki bu insanlık dışı olaylara çok net bir tavır koydu ve tepki gösterdi"-"Son kimyasal saldırının da cezasız kalmaması gerekir" ANTALYA



- Bas¸bakan Yardımcısı Fikri Işık, Yeni Dünya Vakfı Meclisi I·stis¸are ve Degˆerlendirme Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

