Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Yüksekovalı kadınlarla bir araya geldi

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, düzenlenen bir organizasyonla İstanbul'a gezmek için gelen Hakkari Yüksekovalı kadınlarla buluştu. Bölgenin terörden dolayı çok sıkıntı ve acı çektiğini ifade eden Işık, "Bölge gerçekten çok acı çekti, çok büyük sıkıntılar yaşandı ama acıyı en çok çekenler de kadınlar oldu" dedi.

Esenler Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla Hakkari Yüksekovalı kadınlar, gezmek üzere İstanbul’a geldi. 2 gün sürecek gezi kapsamında ilk olarak Yüksekovalı kadınlar düzenlenen programda Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile bir araya geldi. Kadınlarla tek tek selamlaşan Işık, hal ve hatırlarını sordu. Başbakan Yardımcısı Işık’a Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da eşlik etti. Buluşmada konuşan Fikri Işık, Hakkari bölgesinin çok acılar çektiğini ve en çok da bu acılardan kadınların etkilendiği söyledi.



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kadınlar için özel bir gezi programının hazırlandığını belirterek, "Yüksekova seyahatimizde aile destek merkezini ziyaret ettiğimde pek çok konuyu konuştuk sizinle ama bir tanesi benim için çok anlamlıydı. İstanbul’a gitmek istiyoruz, İstanbul’u görmek istiyoruz, İstanbul’da zaman geçirmek istiyoruz dediğinizde buna kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Geldikten sonra bir organizasyon yapalım hem size verdiğimiz sözü tutalım hem de hiç İstanbul’u görmemiş kadınlarımızın mutluluğu yaşamasına vesile olalım diye çalıştık. İstanbul bir dünya şehri. Napolyon diyor ki ‘’ Eğer dünya bir devletten müteşekkil olsaydı hiç kuşkusuz başkenti İstanbul olurdu ’’. Bugün ve yarın gezeceksiniz ve daha sonrada aslında ne kadar büyük bir milletin evlatları olduğumuzu bizzat yerinde göreceğiniz Çanakkale’ ye gideceksiniz. Ümit ediyorum ki Yüksekova’ ya döndüğünüzde uçağa bindiğinizde tadı damağınızda kalacak bir seyahati yapmış olacaksınız" dedi.

"Bölge gerçekten çok acı çekti ama acıyı en çok çekenler de kadınlar oldu" Eskiden var olan terör ortamının artık kalmadığını belirten Başbakan Yardımcısı Işık, "Hakkari Yüksekova ve bölge çok acılar çekti. Terörden dolayı bölge çok uzun süre ölüm, terör eylemleri ve şehit haberleri ile anıldı. Bölge gerçekten çok acı çekti, çok büyük sıkıntılar yaşandı ama acıyı en çok çekenler de kadınlar oldu. Bir taraftan zorla dağa kaçırılan çocukların verdiği tarifsiz acı, bir taraftan terörün oluşturduğu ağır baskı ortamı, diğer taraftan bunun getirdiği ekonomik zorluklar ve bu zorluklarla baş etmesi gereken insanımız kadınlarımız oldu. Allah’a hamdolsun şu anda bölgede çok güzel bir hava var. Bahar havası bölgede tamamen kendini hissettiriyor. Bu artık inşallah bölgenin terörden temizlenmesi ve bölgenin terörle, acıyla, gözyaşıyla değil; bütün tabii güzellikleri, kültürel birikimi, gastronomisiyle her güzelliği ile anılmasının zamanı geldi. Bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

"Her birimiz bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız" "Bu ülkenin her bir karışında her birimizin eşit hakkı var" diyen Fikri Işık, "Benim Yüksekova’da ne kadar hakkım varsa sizin de İstanbul, Çanakkale’de o kadar hakkınız var. Aynı ortak duygu birlikteliğine, aynı tarih kültürel medeniyet kodlarına sahibiz. Onun için artık şucu bucu ayrımı bizim için anlamlı değil. Her birimiz bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız ve her birimiz bu ülkede eşit hakka sahip insanlarız. Mevlana hazretleri buyuruyor ki önemli olan aynı dili konuşmak değil aynı duyguları paylaşmaktır. Aynı duyguları paylaşıyorsak biz bir milletin evlatlarıyız demektir. Eğer aynı duyguları paylaşamıyorsak aynı dili konuşmamız önemli değil’’ şeklinde konuştu.

"Esenler, 81 ilin her kültürünün yaşadığı bir ilçe" Esenler’deki vatandaşların Yüksekovalı vatandaşlarla aynı duyguları paylaştığını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, "Bugün bu şehrin bir parçası olan Esenler’de sizleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Esenler İstanbul’un en büyük ilçelerinden bir tanesi. İstanbul’da ortalama 1 kilometre karede 13 bin insan yaşar, Esenler’ de yaklaşık 70 bin insan yaşıyor. İstanbul’un en yoğun ilçelerinden birisindesiniz. Bugün demografik olarak baktığınızda Esenler İstanbul’un 81 ilinin sosyolojisini yansıtan ve 81 ilinin her kültürünün yaşadığı bir ilçedeyiz. Hem bir kültürel dokunun hem bir kardeşliğimizin nişanesi olarak sizlerle burada yapacağımız tüm programlarda gezip gördüğünüzde göreceksiniz ki buradaki kardeşlerimiz Yüksekova’daki kardeşlerimizle aynı duygular içerisindeler" dedi.

