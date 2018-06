Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkında

Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili düzenlemeler anayasanın 102. maddesinde belirtilmiştir. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oyl...

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: (Suruç'taki saldırı) "Bu cüreti gösterenlerin en ağır cezayı alması konusuna gereken her şeyin yargı tarafından yapılacağına inancım tam" KOCAELİ- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, dün Şırnak'ın Suruç ilçesindeki yaşanan olayla ilgili olarak, "Dün Suruç'ta hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu cüreti gösterenlerin en ağır cezayı alması konusunda gereken her şeyin yargı tarafından yapılması gerektiğini ve yapılacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum" dedi.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma İl Başkanlığı binası önündeki bayramlaşma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Dün Suruç'ta hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu cüreti gösterenlerin en ağır cezayı alması konusunda gereken her şeyin yargı tarafından yapılması gerektiğini ve yapılacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Milletvekilliği seçiminde farklı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı tercih yapmak arzu edenlere diyoruz ki, 'Gelin hem milletvekilliği seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihlerinizi aynı yönde kullanın. Mecliste öyle bir yapı oluşturalım ki, muhalefetin eskiye dönüş, 16 Nisan'ın öncesine dönüş hayallerini tamamen suya düşürelim" dedi."Ben 24 Haziran'da muhalefetin de bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacağına inanıyorum" Muhalefeti eleştiren Bakan Işık, "Toplanmışlar efendim biz parlamenter sisteme geri döneceğiz. Ya kardeşim, siz 16 Nisan referandumunu yaşamadınız mı? Demokrasilerde bir oy bile fark olsa, halkın kabul ettiği tartışılmaz. Eğer siz demokrasiye inanıyorsanız, halk ne karar verdiyse o kararın gereği üzerinde çalışırsınız. Muhalefetin yapması gereken 16 Nisan öncesine dönüş değil, aksine parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte, en iyiyi, en doğruyu, en uygunu ortaya koymaktır. Eğer bunu yaparsanız halk size itibar eder. Halk yanlış yaptı, biz bunu toplanıp düzelteceğiz anlayışıyla hareket ederseniz, sandıkta her zaman olduğu gibi bir kez daha hayal kırıklığına uğrarsınız. Ben 24 Haziran'da muhalefetin de bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. "AK Parti'nin davası sadece iktidar değil" Partililerin bayramlarını kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, "Nice bayramlarda huzur içerisinde kalkınmış ve gelişmiş bir Türkiye'de, dünyada haksızlıkların zulmün, akan kanın durduğu, tekrar yeni yeni bayramlarda birlikte olmayı Rabbim'den diliyorum. Bayram sevinç günü, mutluluk günü, barış günü, kardeşlik günü, onun için birbirimizi daha çok sevmeye ihtiyacımız var. Birbirimize daha çok dua etmeye ihtiyacımız var. AK Parti'nin davası sadece iktidar değil. Biz bütün dünyaya adalet, hak, hukuk hakim olsun diye mücadele etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.