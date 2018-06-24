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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Yeni bir şahlanış dönemine girdik'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Yeni bir şahlanış dönemine girdik'

Hakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

İran Seçimleri Cesar Hükümet Basın Mensupları 

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( BURSA -HD) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Yeni bir şahlanış dönemine girdik" BURSA

- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 24 haziran seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bugün ders verdi millet. ‘Yeter söz milletin’ dedi.
Yalana, iftiraya, karalamaya ‘dur’ dedi.
Hızlı karar alan, etkin bir yönetim modeli hayırlı olsun. Yeni bir şahlanış dönemine girdik” dedi.
24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasının ardından Bursa’da da vatandaşlar sokaklara döküldü. AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda da büyük sevinç yaşanırken, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ‘16 yıldır olduğu gibi sandıktan millet aşkı, millet sevdası çıktı’ diyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Yalana prim vermediniz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktınız. Bir kez daha bunu yaptınız. Bugün ders verdi millet. ‘Yeter söz milletin’ dedi.
Yalana, iftiraya, karalamaya ‘dur’ dedi.
Aziz milletimizin evladı, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hizmetlerine devam edecek. Her oyunu bozan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. 24 Haziran milletin zaferi oldu. Erdem, irade ve cesaretle Bursa şahlanacak, Türkiye şahlanacak. 24 Haziran coşkusu dünyaya umut oldu. Dünyanın dört bir köşesinde gönüllerini bizlere açanlara teşekkür ediyoruz. Seçim kararı alındığından bu yana adım adım beraberdik. Tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Yepyeni bir sıçramaya hazır ol Bursa. Size hizmetten dönmek yok. Bu ülkenin düşmanları, 15 Temmuz’da milletimizi, vatanımızı hedef alan FETÖ’cüler, PKK’lılar, PYD’liler kaçacak delik arıyorlar. Güçlü Cumhurbaşkanı ve hükümet yükselişi sürdürecek. 24 Haziran sıradan bir zafer değil. Ülkemiz siyasi istikrarı kalıcı hale getirecektir. Ekonomik istikrar daha da güçlenecek. Sizlerin hayır dualarıyla yeni bir dönemin daha perdesini açtık. Cumhurbaşkanlığı makamının liderliğinde daha çabuk karar alacak devlet sistemine geçtik. Hızlı karar alan, etkin bir yönetim modeli hayırlı olsun. Yeni bir şahlanış dönemine girdik."
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