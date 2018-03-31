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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Akdağ: '2019 seçimleri çok önemli'- ERZURUM

Başbakan Yardımcısı Akdağ: '2019 seçimleri çok önemli'- ERZURUM

Başbakan Yardımcısı Akdağ: "2019 seçimleri çok önemli" - ERZURUM - AK Parti Erzurum İl Başkanlığı - Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın konuşması"2019 seçimleri çok önemli" - Başbakan Yardımcısı Akdağ:"Özellikle 2019 seçimleri hem Türkiyemiz hem de Türkiye'den medet uman ve destek bekleyen birçok ülke için çok önemli" - "Bütün İslam coğrafyası, etrafımızdaki komşuların önemli bölümü, hele hele bazen yönetimler doğru işler yapmasa bile o ülkelerdeki vatandaş ve halk, özellikle Suriye'yi kastediyorum, hepsi gözünü Türkiye'ye dikmiş, Türkiye'den medet bekliyor. Velhasıl sırtımızdaki sorumluluk çok büyük"ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 2019 seçimlerinin Türkiye ve ondan medet uman birçok ülke için çok önemli olduğunu belirtti.
Akdağ, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin 2019 seçimlerine hazır olduğunu belirterek, "Özellikle 2019 seçimleri hem Türkiyemiz hem de Türkiye'den medet uman ve destek bekleyen birçok ülke için çok önemli." diye konuştu.
- "Bütün İslam coğrafyası Türkiye'den medet bekliyor"Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ile birçok Balkan ülkesinin Türkiye'nin istikrarı, huzuru ve kalkınmasından pay aldığına işaret eden Akdağ, şunları belirtti:"Artık Türkiye, tarihteki o çok önemli pozisyonunu bir kere daha kazanmış oldu, son yılların gelişmelerini kısaca böyle özetleyebiliriz. Bütün İslam coğrafyası, etrafımızdaki komşuların önemli bölümü, hele hele bazen yönetimler doğru işler yapmasa o ülkelerdeki vatandaş ve halk, özellikle Suriye'yi kastediyorum, hepsi gözünü Türkiye'ye dikmiş, Türkiye'den medet bekliyorlar. Velhasıl sırtımızdaki sorumluluk çok büyük."Akdağ, AK Parti'nin Türkiye'nin bir numaralı ve iktidar partisi olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin bu yükselişini kuvvetlendirmenin tarihin kendilerine verdiği bir görev olduğunu aktardı.Suriye'de Türkiye sınırlarına çok yakın bölgelerde beton birtakım yapılar ve farklı hazırlıklarda olan terör ordusu bulunduğunu dile getiren Akdağ, şöyle devam etti:"Teröre karşı ciddi mücadele vermek durumundayız ve veriyoruz. Tabii kendi başına terör ordusunun Türkiye ile baş etmesi imkansızdır ama birilerinden destek alıyorlar, yine de baş edemiyorlar. Hem ordumuzun operasyonel kabiliyeti hem de milletçe meseleye sahip çıkışımız tabiiki bunların üstünde yüksek bir politik liderlik kabiliyeti sergileyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığı Türkiye'nin avantajlarıdır. Bu avantajları en iyi biçimde kullanmak durumundayız."Akdağ, 2019 seçimlerine Erzurum 'dan çok gür bir sedayla ulaşmak istediklerini vurgulayarak, AK Parti'liler olarak iktidarın insanlara hizmet için var olduğunu söyledi.

Akdağ ve AK Parti Erzurum il yönetimi, daha sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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