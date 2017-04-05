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5 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biraz kaliteli yalan söyle

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biraz kaliteli yalan söyle

Başbakan Binali Yıldırım, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu temel atma töreninde konuştu. Binali Yıldırım ' Kılıçdaroğlu kahvecilerle oturuyor, diyor ki evet çıkarsa kahveciler kapanacak, minibüsçülerle oturuyor evet çıkarsa minibüs hatları kapanacak, muhtarlarla oturuyor evet derseniz muhtarlıklar kapanacak diyor. Bunlara kimse inanmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu daha kaliteli yalanlar söyle ' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım 

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