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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Binali Yıldırım’ın diploması trafiği

Başbakan Binali Yıldırım’ın diploması trafiği

görüşmelerden görüntü

( İSTANBUL - HD) İSTANBUL

Diploması 


- Başbakan Binali Yıldırım, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi kapsamında Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Mladen İvaniç ile görüştü. Başbakan Binali Yıldırım, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi nedeniyle İstanbul'a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Mladen İvaniç’le görüştü. WOW Otel'de yapılan görüşmeler basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.
Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile yaptığı görüşmede siyasi düzeyde iki ülke arasında sağlanan yakın dostluk ve işbirliği vurgulanarak, Makedonya’da yaşayan soydaşlarımızın varlığı ve Türkiye’de yaşayan Makedonya kökenli vatandaşlarımız ile ortak mirasımızın ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştırmakta olduğu ifade edildi. Başbakan Binali Yıldırım Makedonya Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Mladen Ivanı’i kabul etti. Görüşmede, mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerimizin her alanda geliştirilmeye devam edilmesi yönündeki ortak irade bir kez daha teyit edilmiş, bölgesel işbirliğine, bu bağlamda yürütülen projelere ve Bosna Hersek’in Avrupa Birliği ile NATO entegrasyonu süreçlerine verilen desteğin devam edeceği vurgulandı. (MB-
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