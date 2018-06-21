Başbakan Binali Yıldırım: “CHP darbe şakşakçılığı yapmak demektir”



- Başbakan Binali Yıldırım, “CHP zihniyeti demek yokluktur, sefalettir. CHP demek dersim denektir, darbe şakşakçılığı yapmak demektir” dedi.

Başbakan Yıldırım, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.

“Sincan’dan söz almaya geldim. 24 Haziran’da destan yazacak mısın Sincan?” diyerek konuşmasına başlayan Yıldırım, “Sincan 24 Haziran’ın Türkiye için ne kadar önemli olduğunun farkında. Sincan, durmak yok yola devam diyor ve 24 Haziran’ı iple çekiyor. Sincan 15 Temmuz’da meydanlara indi ve alçaklara o geceyi dar etti, darbecilere darbeyi vurdu. 15 Temmuz’da hain FETÖ karşısında Sincan dimdik durdu. 15 Temmuz’da onbinlerce Sincan’lıyı harekete geçiren ruh kuvayi milliye ruhudur. 24 Haziran’da bir kez daha Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacak mısınız? Sincan’ın yiğit evladı, memleketi bu yıkım ekibine bırakmayacağız değil mi? Bugüne kadar memlekete zerre kadar faydası olmamış bu yıkım ekibine emanet edilir mi Türkiye? Bize hiç kimse Türkiye’nin menfaatine uymayan hiçbir şey yaptıramadı. İlk günden beri bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk” ifadelerini kullandı. AK Parti hükümetlerinin yapılması hayal edilemeyen birçok eseri Türkiye’ye kazandırdığını kaydeden Yıldırım, “Bu millete söyleyecekleri en ufak bir eserleri yok. Boş laftan başka hiçbir vaatleri yok. Bunlar yıkım ekibi oturuyorlar kalkıyorlar AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ne yaptıysa bınları yıkacağız diyorlar. Türkiye’nin istikrarlı büyümesi birilerini rahatsız ediyor. Hiçbir eserleri, projeleri, hayalleri yok, milletten destek istiyor. Cumhurbaşkanlığı külliyesini yıkmak, yerli otomobil projesini, kanal İstanbul projesini ve 3. Havalimanını durdurmak için. Yapılanı bozan milletin yararına olan her şeyin kapısına kilit vurmak bunların hayali. Dünyanın neresinde görülmüş, yılmak için milletten destek istiyor. Eskide darbe var, vesayet var, kriz var. Bu mudur sizin Türkiye rüyanız. Bu milletin hayatını kolaylaştırmak için, refahını arttırmak için bu adaylar ne yaptı. Sincan’a hızlı treni, Ankaray’ı getirdiniz mi? Boş lafa karnımız tok. Bu millet kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. CHP zihniyeti demek yokluktur, sefalettir. CHP demek dersim denektir, darbe şakşakçılığı yapmak demektir” diye konuştu.

(İLK-

