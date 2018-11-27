Bakanı Kurum: 'Bugün için dönüşmesi gereken yaklaşık 5 milyon konutumuz var' - ANKARA
Bakanı Kurum: "Bugün için dönüşmesi gereken yaklaşık 5 milyon konutumuz var" - ANKARA - ATO Meclis Salonunda Star Şehir Buluşmaları toplantısı - Video gösterimi - Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın konuşması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelişi - Bakan Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Meclis Salonu'nda Star Şehir Buluşmaları toplantısına katıldı. (1)