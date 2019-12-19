Bakan Zümrüt Selçuk: 'Ülkemiz ilk defa çok yüksek insani kalkınma kategorisine yükselmiş oldu'- ANKARA
Bakan Zümrüt Selçuk: "Ülkemiz ilk defa çok yüksek insani kalkınma kategorisine yükselmiş oldu" - ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Bakan Zümrüt Selçuk: - "Ülkemiz ilk defa çok yüksek insani kalkınma kategorisine yükselmiş oldu"ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.
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