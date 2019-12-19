Bakan Zümrüt Selçuk: 'Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın, sosyal devlet modelinden yararlanan gençlerimizin atamalarını bu ay sonuna kadar gerçekleştirmiş olacağız' - ANKARA
Bakan Zümrüt Selçuk: "Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın, sosyal devlet modelinden yararlanan gençlerimizin atamalarını bu ay sonuna kadar gerçekleştirmiş olacağız" - ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Bakan Zümrüt Selçuk: - "Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın, sosyal devlet modelinden yararlanan gençlerimizin atamalarını bu ay sonuna kadar gerçekleştirmiş olacağız"ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.
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