Bakan Zümrüt Selçuk: 'Göreve geldiğimiz ilk günden beri sendikaların güçlenmesi için çalışmaktayız'- ANKARA
Bakan Zümrüt Selçuk: "Göreve geldiğimiz ilk günden beri sendikaların güçlenmesi için çalışmaktayız" - ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Bakan Zümrüt Selçuk: - "Göreve geldiğimiz ilk günden beri sendikaların güçlenmesi için çalışmaktayız"ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.
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