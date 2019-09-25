Bakan Varank, Çerkeş OSB toplu açılış törenine katıldı - ÇANKIRI
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Çerkeş Belediyesi'ni ziyareti - Bakan Mustafa Varank'ın Çerkeş esnafını ziyareti - Bakan Mustafa Varank'ın caddede vatandaşlarla sohbeti - Çerkeş OSB toplu açılış törenine katılanlar - Bakan Mustafa Varank'ın konuşması - Bakan Mustafa Varank'ın açılış kurdelesini kesmesiÇANKIRI (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş OSB toplu açılış törenine katıldı. (3)
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