Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Varank: “16 yılda sağlam bir temel inşa ettik”

Bakan Varank: “16 yılda sağlam bir temel inşa ettik”

Programdan görüntü

Er Kadın Tarım Toplantı Piyasalar Hükümet 

-Bakan Varank konuşması
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Sanayi ve Teknaloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray’daki açılış ve ziyaretlerinin ardından akşam yemeği için sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, 16 yılda yapılan yatırım ve projeler ile sağlam bir temel inşa ettiklerini belirterek, “Adımımı attığım her ilde sanayicilerimizle, üreticilerimizle mutlaka bir araya geliyor, görüş ve önerilerini bizzat dinliyorum. Siz ürettikçe, istihdamı arttırdıkça, ekonomi dinamizm kazanıyor ve talep canlı kalıyor. 16 senede sağlam bir temel inşa ettik, karşılaştığımız her zorluk bizi daha da güçlendirdi. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik. Fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdam oluşturduk. Şimdi sırada ekonomide bir üst basamağa çıkmak, katma değerli üretimi artırmak var. Sanayideki son dönem gelişmelerini yakından takip ediyoruz. İhtiyaca göre gerekli adımları atıyoruz. Reel sektör güven endeksinden yakın zamanda gözlemlediğimiz iyileşmeyi daimi kılmak istiyoruz. Buradan hareketle; istihdamı ve üretimi vargücümüzle destekliyoruz. Konu iş ve aş olduğunda hükümetimizin tüm öncelikleri bu doğrultuda şekilleniyor, devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Cumhurbaşkanımıza sizlerle birlikte verdiğimiz 2.5 milyon ilave istihdam sözünü tutmak istiyoruz. Bakın bunun için sizlere önemli teşvikler sunduk. Nisan sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın, 3 ay boyunca prim ve vergilerinin yanı sıra maaşını da devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar devam ederse, izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak. Asgari ücret desteği, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor. Gördüğünüz gibi yükünüzü almak için uğraşıyoruz, siz de çabamızı karşılıksız bırakmayın. Bu arada getirdiğimiz başka yenilikler de var. OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik, arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık. Bakanlığımızın sera yatırımı teşviklerini arttırdık. KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip yeni piyasalar keşfedebilir, ürünlerinizi çeşitlendirebilirsiniz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı