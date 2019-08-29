Bakan Turhan Mardin'de partililerle bir araya geldi

-AK Parti Mardin il başkanlığı ziyaret

-AK Parti Mardin il başkanlığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan açıklamaları

-Mardin büyükşehir Belediyesinde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman ziyareti



( MARDİN ) MARDİN



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Mardin’de AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İl Başkanlığında milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi. Bakan Turhan yaptığı açıklamada, AK Parti’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri olduğunun altını çizerek, “Milletimizin tarihinde AK Parti’nin iktidara geldiği gün bir dönüm noktasıdır. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. Çünkü bizim davamız hak davasıdır. Yaptığımız hizmetleri hiçbir zaman milletimizin başına da kakmadık. Bunlar onların zaten hak ettiği gecikmiş olan hizmetlerdi. Biz bunların telafisini bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da gelişmiş ülkelerin üzerine çıkmaya kararlıyız. Lider ülke olma hedefimize 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşma konusundaki mücadelemiz devam edecektir. İçinde yaşadığımız günlerde ülkemizin etrafında gelişen hadiseleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu hadiseler bizim zaman zaman huzurumuzu bozmaya birliğimizi beraberliğimizi bozmaya ülke güvenliğimizi tehdit etmeye yönelik hadiselerdir. Bizim ülkemiz bizim topraklarımız üzerinde de hesabı olanların senaryolarını oyunlarını tezgahlarını ve onların taşeronları vasıtası ile onların işbirlikçileri vasıtası ile oluşturmaya çalıştırdıkları kaos ortamına karşı da hazırlıklı olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Tedbirli olmamız lazım. Birik ve beraberlik içinde olmamız lazım bizi çökertmeye bizi ayrıştırmaya bizi bölmeye bizi parçalamaya çalışan güçlere karşı çok dikkatli lazım” diye konuştu.

“Aldanırsak kaybederiz. Bölünürsek, parçalanırsak bizler kaybederiz” “Şimdi yaşadığımız uluslararası siyasi hadiseler aslında 1900’lü yılların başındaki hadiselerden daha tehditkardır, daha sıkıntılıdır, daha polemik ve daha zordur. Bunun içindir ki dünyanın büyük güçleri ülkemiz üzerinde hesapları olan güçler onu hedef tahtası üzerine koymuşlardır. Bu yola vakıf etmiş bir liderimiz var, bize düşen onun arkasında yürümek” diyen Bakan Turhan, “Bir takım nedenlerle içimden ayrılan farklı yollara sapan bu partiden 1 puan daha düşürebilir miyim? Bu lideri alaşağı etmek için nasıl bir yöntem uygulayarak milletin aklını çelip ayrıştırabilir miyim düşüncesinde olanlar bu milletin ferasetiyle, basiretiyle hareket ederek bizim liderimizi iktidardan düşürme ne pahasına olursa olsun düşürme gayesinde olanlara aldanmayacaktır. Bizim milletimiz bunun acısını bunun kederini ağır faturasını ödemiş olan bir millet artık günümüzde daha bilgili, daha şuurlu, daha bilinçli bir şekilde davasına sahip çıkacaktır. Ucuz menfaatler için, basit ikbal hasatları için yollara düşmüş olanlara aldanmayacağız. Aldanırsak kaybederiz. Bölünürsek, parçalanırsak bizler kaybederiz. Ben bizim milletimizin basireti, feraseti metaneti cesareti ve metanetiyle bu badireyi de inşallah anlatacağız. Yolumuz ak, geleceğimiz aydınlık olsun” diye konuştu.



