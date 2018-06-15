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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Tüfenkci: “Hesabını verecekler”

Bakan Tüfenkci: “Hesabını verecekler”

Bayram namazından görüntüler

Restorasyon Bayram Namazı Hükümet Terör Örgütü Saldırı 

-Bakan Tüfenkci'nin açıklamaları
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( MALATYA ) Bakan Tüfenkci: (Suruç saldırısı) “Hesabını verecekler” MALATYA

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şanlıurfa Suruç’ta AK Partililere yapılan saldırıyı kınayarak “Milletin refahından rahatsız olanlar bir kez daha barışa ve kardeşliğe kurşun sıkmayı ihmal etmediler. Hesabını verecekler." dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Bayram Namazını Yeşilyurt ilçesi Gedik mevkiinde bulunan Namazgah'ta kıldı. Yeşilyurt Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Namazgah’ta çok sayıda vatandaşın katılımı ile kılınan bayram namazının ardından Bakan Tüfenkci, cemaatle bayramlaştı. Çocuklara oyuncak hediye eden Tüfenkci daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Tüfenkci, Türkiye'de bayramların huzur içerisinde geçtiğini ancak birçok İslam beldesinde ve coğrafyasında bayramların zulüm altında geçtiğini söyledi.

Biran önce buralarda da bayramların gerçek manası ile kutlanmasını temenni eden Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere terör örgütü PKK ve sempatizanları tarafından saldırıyı da değerlendirdi. Hainlerin nasıl fırsat bulduklarında her ortamı değerlendirerek milletin birliğine ve beraberliğine kurşun sıktıklarını gördüklerini belirten Tüfenkci, “O kurşunlar bizi davamızda, mücadelemizde azmimiz daha da arttırdı. Asla ve asla baskılar da tehditler de yıldırmayacak bizi. Biz Türkiye'nin her yerinde siyaset yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle millet arkamızda olduktan sonra da 81 milyonu kardeş bilerek vatana, millete, bayrağa ve devlete ihanet etmeyen kardeşlerimizle de beraber yol yürümeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi. ‘Bölgedeki AK Partili milletvekillerinin PKK'dan tehdit alıp almadığının sorusuna da cevap veren Tüfenkci, “Bunların zaman zaman tehdit, zaman zaman şantaj boyutuna varan baskılar oluşturmaya çalıştığı malum. Ama bizim arkadaşlarımız dün olduğu gibi bugün de hem partimizi açık tuttular hem insanlara ulaştılar hem de bu tehditlere pabuç bırakmadılar. Daha önce de biliyorsunuz teşkilatlarımıza terör örgütü tarafından saldırılar gerçekleşmişti. İlçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz şehit edilmişti. Dün de bunun başka bir boyutunu yaşadık." şeklinde konuştu.
Terör örgütleri ile mücadelenin kırsal da ve şehirde devam ettiğinin altını çizen Tüfenkci, saldırı yapanların bedelini ödeyeceklerini belirterek “Adaletin, hukukun huzurunda hesap verecekler. Şiddet, terör ne adına gelirse gelsin kınamak lazım. O bölgelerde siyaset yapan, teröre sempatiyle yaklaşan veya 'sırtımızı dayadık' diyenlerin de şapkalarını önüne alıp bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine terörün hiçbir zaman fayda sağlamadığını ifade eden Tüfenkci, hizmetlerin engellenmesine rağmen AK Parti hükümetleri olarak insanlara hizmet götürmeye devam ettiklerini söyledi.

Bölgede HDP’li belediyelerin seçimlerde kazanmalarına rağmen hizmet yerine teröre finans sağladıklarını belirten Tüfenkci, “Kayyumlar atadık ve belediyecilik nasıl olur diye gösterdik. İnsanlar oluşan huzur ikliminde onun vermiş olduğu rahatlıkla işine gücüne odaklandılar. Maalesef her fırsatta bu huzurdan, güvenden rahatsız olanlar, milletin refahından rahatsız olanlar bir kez daha barışa ve kardeşliğe kurşun sıkmayı ihmal etmediler. Hesabını verecekler." diye konuştu.
Namazgahdaki Bayram namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da katıldı.

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