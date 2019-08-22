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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Thi Mai'yi kabul etti - ANKARA

Bakan Soylu, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Thi Mai'yi kabul etti - ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ve Politbüro Üyesi Truong Thi MaiSoylu'nun kabulü - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai'yi kabul ettiANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Truong Thi Mai ve beraberindeki heyeti kabul etti.Bakan Soylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Truong Thi Mai ve beraberindekileri Bakanlık girişinde karşıladı.Truong Thi Mai'nin şeref defterini imzalamasının ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.Görüşmede, iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, başta FETÖ olmak üzere terörizm, örgütlü suçlar ve düzensiz göç ile mücadele alanlarında iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.

Vatandaşlık Terörizm 

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