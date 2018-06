-Hediye dağıtması

( İSTANBUL ) Bakan Soylu'dan Muharrem İnce'ye: "Sen Kandil’i ne kadar kurtarmaya çalışırsan çalış ok yaydan çıktı”- Bakan Soylu, “Bizim ilk işimiz Kandil’di”- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çağlayan’daki mitingde konuştu İSTANBUL



- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul İkinci Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu CHP’ninKandil'de gerçekleştirilen operasyonlara ve HDP’ye yönelik tutumunueleştirdi.

Soylu, “Sen bir hesap soramazsın Muharrem İnce. Kimin sözcülüğünü yapıyorsun bilmiyorum ama bu toprakların sözcülüğünü yapmadığın apaçık ortada. Bizim ilk işimiz Kandil’di, sen Kandil’i ne kadar kurtarmaya çalışırsan çalış ok yaydan çıktı. Kandil’e Türk bayrağı dikilecek” dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul İkinci Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu Pazar günü gerçekleştirilecek olan 24 Haziran seçimi öncesi Çağlayan’da miting gerçekleştirdi. Miting öncesi Fatih’te esnaf ziyareti yapan Soylu, vatandaşlarla sohbet etti. Cuma namazını Çağlayan Orta Camii’nde kılan Bakan Soylu’nun caminin yanındaki alanda gerçekleştirdiği mitinge ise Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yağmura rağmen miting alanını dolduran vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, CHP’nin HDP'ye yönelik tutumunu eleştirdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Türkiye’nin Kandil’de gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili yaklaşımına tepki gösterdi. Soylu, mitingde 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Türkiye için önemine dikkat çekti. Konuşmasının sonrasında ise alana gelen çocuklara oyuncaklar dağıttı.

“Bugüne kadar terörle mücadelenin ancak fragmanını izlediniz” 24 Haziran seçimlerinin sadece Türkiye’nin seçimi olmadığını, Türkiye’nin her şeye rağmen büyük ve örnek projeleri tamamlayacağını ifade eden İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul İkinci Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, “24 Haziran seçimleri sadece bu ülkede yöneticilerimizi belirleyeceğimiz bir seçim değildir. Bu seçim Bosna’nın, Kosova’nın, Kerkük’ün, Gazze’nin Filistin’in, Bu seçim Kudüs’ün bu seçim dünyada bizden umut bekleyenlerin seçimidir. Bugüne kadar terörle mücadelenin ancak fragmanını izlediniz, siz bizi 24 Haziran’dan sonra görün. Cumhurbaşkanımızı dün akşam nazlı nazlı uçağın havalimanına inişini gördünüz mü? Çatlasınlar da, patlasınlar” diye konuştu.

“Sen bir hesap soramazsın Muharrem İnce” Doğu illerinde çok başarılı çalışmalar yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, “Öyle güzel işler yaptık ki oralarda şimdi oralar pırıl pırıl. Onlar musluklardan kan akıttı biz kardeşlik, insanlık akıttık. Ama bu huzurdan endişesi olanlar var biliyorsunuz. Hani her gün Cuma namazı kılan birisi var ya buradan gitti PKK’nın adayı Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edip onun özgür olmasını dışarı çıkmasını istedi, yazıklar olsun. Tayyip Erdoğan kıskançlığı ve yedirememek nereye savrulacaklarını bilmiyorlar. Sen bir hesap soramazsın Muharrem İnce. Muharrem İnce kimin sözcülüğünü yapıyorsun bilmiyorum ama bu toprakların sözcülüğünü yapmadığın apaçık ortada. Ancak sen Kandil’i ne kadar kurtarmaya çalışırsan çalış ok yaydan çıktı, Kandil’e Türk bayrağı dikilecek. Esas bizim ilk işimiz Kandil’di de Afrin’de bunlar hemen oraları kaplamaya başlayınca Kandil birazcık dursun. Onu biraz erteleyelim de Afrin’deki işimizi görelim dedik. Afrin’deki işimizi gördük mü gördük” dedi.

“CHP'liysen CHP’ye oy ver, niye HDP’ye oy veriyorsun, derdin ne?” Bir takım CHP’lilerin HDP’nin barajı aşabilmesi için CHP’li seçmenlere “Oy verin” dediğini ifade eden Bakan Soylu, “Bu, bu ülkeye ihanettir, 7 Haziran’da barajı aştıktan sonra bunlar öyle bir şımardılar ki yaktılar, yıktılar. Ben İçişleri bakanıyım terör örgütünü şımartmak başka bir şeye benzemez. Bu dünyada da öteki dünyada da herkes bundan mesuliyetini alır. CHPliysen CHP’ye oy ver niye HDP’ye oy veriyorsun, derdin ney? Önümüzdeki 5 yıl Türkiye’yi uçurmak için güçlü iktidar lazım" dedi.