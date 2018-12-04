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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Soylu'dan 'güvenlik' toplantısı - ANKARA

Bakan Soylu'dan 'güvenlik' toplantısı - ANKARA

Bakan Soylu'dan "güvenlik" toplantısı - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Güvenlik toplantısı - Valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları - Toplantıdan detaylarBakan Soylu'dan "güvenlik" toplantısı - Valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyla video konferans sistemiyle yapılan toplantıda, güvenlik, terör ve uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği ile delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla yayımlanan genelge gibi konular ele alındıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyla video konferans sistemiyle toplantı yaptı.Alınan bilgiye göre Soylu başkanlığında İçişleri Bakanlığı Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ile sahil güvenlik komutanları katıldı.
Bakanlığın tüm birim amirlerinin de yer aldığı toplantıda, güvenlik, terör ve uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, kış lastiği uygulaması, göç, açık kapı projesi, delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla yayımlanan genelge ile idari ve mülki amirlerin spor müsabakalarında provokatif girişimlere karşı taraftarlarla beraber olması gibi konular ele alındı.

Trafik Güvenliği Uyuşturucuyla Mücadele Güvenlik Kamerası İl Emniyet Müdürleri Sahil Güvenlik 

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