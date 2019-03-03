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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da açlık grevi yapacaklar için talimat - ANKARA

Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da açlık grevi yapacaklar için talimat - ANKARA

- "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"na katılanlardan görüntüler - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Salonu'na gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşları selamlaması ve sohbeti - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıBakan Soylu'dan Diyarbakır'da açlık grevi yapacaklar için talimat - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bir vilayette (Diyarbakır) kendi partileri (HDP) içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içinde onları oradan alın dedim. Demin telefon geldi, aldılar"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da HDP'lilerin açlık grevi yapacakları istihbaratı üzerine, emniyet güçlerine yarım saat içinde onları oradan almaları talimatı verdiğini ve talimatının yerine getirildiğini bildirdi.Soylu, Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde bir otelde düzenlenen "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
HDP'nin yerel seçim için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak kurduğunu, "Başkanlığı al, meclis üyeliğini ver" pazarlığı yaptığını belirten Soylu, FETÖ ve Kandil'in bütün unsurlarıyla beraber bu ittifaka destek verdiğini söyledi.

Soylu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çukur eylemlerine müdahale eden jandarma ve polis için "işgal askeri" denildiğini ifade ederek, "Bugün seçim ortamında 'Kürdistan'ı biz alacağız, batıda da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' dendiği ortamda biz bu seçime normal bir seçim olarak bakabilir miyiz? Bu lafı yiyecek miyiz?" ifadelerini kullandı.Aldığı bir bilgiyi programa katılanlarla paylaşan Soylu, "Bir vilayette (Diyarbakır) kendi partileri (HDP) içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içinde onları oradan alın dedim. Demin telefon geldi. aldılar." şeklinde konuştu.
Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan'a destek istedi.Kaplan'ın projelerini anlattığı programa, bazı milletvekilleri, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Polis Jandarma Bütçe Görüşmeleri Yerel Seçim Açlık Grevi 

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