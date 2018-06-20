-Detaylar



( İSTANBUL ) Bakan Soylu: "Allah’ımıza şükürler olsun cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkartmadım"- Süleyman Soylu Fatih’te kanaat önderleriyle bir araya geldi İSTANBUL



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinin 3’te 2’sini Doğu ve Güneydoğu'da geçirdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız bana dedi ki, 'buradan çıkma, ve bu meselelerin çözümü için elinden geleni ardına koyma, cesur ol'. Ve Allah’ımıza şükürler olsun onun yüzünü kara çıkartmadık, milletimizin yüzünü kara çıkartmadık” dedi.

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih’te bir otelde düzenlenen yemekte, kanaat önderleriyle bir araya geldi. Davetlilerle sohbet eden Soylu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin kaderi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

"Bu ülkede rahat bir şekilde ben Aleviyim demek imkansızdı" Programda Konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Alevi Dedeleriyle birlikte olduğunu ifade ederek, “Bu ülkede rahat bir şekilde ben Aleviyim demek, hele ailenin dışında kendini tarif edebilmek imkansızdı. Bugün herkes kendisini tarif edebiliyor. Rahatça ben Alevi’yim diyor. 2002 yılında cümleler şöyle başlardı; ben Kürdüm ama diye başlardı. Çünkü oluşturulan baskı buydu. Bizim doğru kurmamız gereken cümle buydu gibi bize öğretilmişti. Ama bugün herkes istediği gibi kendisini tarif edebiliyor. Bu ülkeyi hep bunun üzerine yormuşlardı. Ve Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcilikle, ve büyük bir maharetle bu ülkeyi yoranların elinden bu bahanelerin hepsini, hem de tam da bizim değerlerimize ve medeniyetimize uygun bir şekilde çekti, aldı. Türkiye bu zihniyet devrimini yaşarken bir tek kimsenin burnu kanadı mı? Hayır. Çünkü Türkiye’yi yöneten lider milletini iyi bilen, milletinin taleplerini iyi bilen ve bu meseleleri cesaretle atabilen, adımını çekimser bir şekilde atmayan bir liderdir. Bunlar bizim 50 yılda çözeceğimiz meseleler değildir. Biz 50 yıl da çözemeyeceğimiz meseleleri bugün çözdük” diye konuştu.

“Türkiye büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştiriyor” Dün Alevi Dedelerinin kendisine söylediklerini aktararak konuşmasını sürdüren Soylu, “Alevi dedeleri "çalıştaylar sonuçsuz çıktı' dedi.

Dedim ki yanlış düşünüyorsunuz. Öyle kolay değil. Kerbela’dan bu güne kadar gelen bir büyük meseleyi Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin 5 yılda, 10 yılda çözmesini istiyorsunuz. Haksızlık ediyorsunuz. Ama bugün, bir taraftan Cemevlerinin hukuki statüsü hakkında adım atıldı. Meseleyi ne olursunuz tek taraflı görmeyin dedim. Meselenin, Kerbeladan bu güne kadar gelen bir Sünni tarafı bir Alevi tarafı vardır. Buna sadece kendi cephenizden bakmayın. Önemli olan arabayı duvara toslatmamaktır. Önemli olan yanlış bir adım atıp, on yıllarca telefi edilemeyecek bir maliyetle milletimizi tekrar karşılaştırmamaktır. Bunlar kritik meselelerdir. Ne olursunuz meselelere bu açıdan bakın. Türkiye büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştiriyor. Ve bu zihniyet devrimini yaparken de esas itibariyle ifade etmek istiyorum ki, bu zihniyet devrimini reyiyle, oyuyla, sandıkla ve demokrasi ile beraber gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.

“Allah’ımıza şükürler olsun cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkartmadım” İçişleri Bakanlık görevinin 3’te 2’sini Doğu ve Güneydoğuda geçirdiğini ifade eden Soylu, “Cumhurbaşkanımız bana dedi ki, buradan çıkma, ve bu meselelerin çözümü için elinden geleni ardına koyma, cesur ol. Ve Allah’ımıza şükürler olsun onun yüzünü kara çıkartmadık, milletimizin yüzünü kara çıkartmadık” ifadelerini kullandı

