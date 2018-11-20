Bakan Selçuk: 'Ülkemizin bütün çocuklarının yaşam koşullarının iyileşmesi asıl hedefimiz' - TBMM İzle
Bakan Selçuk: "Ülkemizin bütün çocuklarının yaşam koşullarının iyileşmesi asıl hedefimiz" - TBMM - Programın yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelmesi - Bakan Selçuk'un kürsüye çıkması - Bakan Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19. Ulusal Çocuk Forumu’nda konuştu. - 1 -