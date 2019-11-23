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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Selçuk'tan 'Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi' paylaşımı - ANKARA

Bakan Selçuk'tan 'Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi' paylaşımı - ANKARA

Bakan Selçuk'tan "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" paylaşımı - ANKARA - "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" paylaşımı - Paylaşılan vvideoBakan Selçuk'tan "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" paylaşımıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi diyerek kutlayabilirsiniz." ifadesini kullandı.Selçuk, Instagram hesabından eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı yaptığı paylaşımda, Öğretmenler Günü'nde hediyeden, çiçekten çok daha evla olan şeyin sevgi ve saygı olduğunu vurguladı.Öğretmene yönelen şiddetin son bulmasını dileyen Selçuk, şunları kaydetti:"Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi diyerek kutlayabilirsiniz. Her türlü şiddetin önüne geçeceksek birlikte geçeceğiz."Paylaşımdaki videoda Bakan Selçuk ve öğretmenler, "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" mesajını verdi.

Kutlay Öğretmenler Öğretmen 

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