Bakan Selçuk: 'Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız' - ANKARA
Bakan Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız" - ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı - Koronavirüs tedbirleri - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.(3)Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım