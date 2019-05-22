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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Selçuk: '2040'a doğru, bambaşka bir dünya geliyor' - ANKARA

Bakan Selçuk: '2040'a doğru, bambaşka bir dünya geliyor' - ANKARA

Bakan Selçuk: "2040'a doğru, bambaşka bir dünya geliyor" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen eğitim çalışanları ile iftar programı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında eğitim çalışanları ile bir araya geldi.(2)"Biz sadece bugünün çağında bugünün çocukları için hatta doğmamış çocuklarımız için zamanın ruhuna uymaktan söz ediyoruz. Zamanın ruhunun gereklerini yapma şartından söz ediyoruz""Önümüzdeki 10, 15, 20 yıl dünya tarihinin belki Göbeklitepe'den alırsanız, 13 - 14 bin yıllık bir geçmişinde üç dört tane ana kırılma varsa o kırılmalardan bir tanesi şimdilerde ortaya çıkmaya başladı.
2040'a doğru, bugün ilkokulda olan çocuklarımızın iş hayatına atılacağı zaman içerisinde bambaşka bir dünya geliyor, ama bambaşka bir dünya"

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