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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli: 'Kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangınımız var'- İZMİR

Bakan Pakdemirli: 'Kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangınımız var'- İZMİR

Bakan Pakdemirli: "Kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangınımız var" - İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir 'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan yangın ve söndürme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu."(Karabağlar'daki yangın) Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız."Bakan Pakdemirli: "Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı. Bunların 4'ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir 'de. Bugün İzmir 'de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca'da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangımız var."

Demirli Trol 

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