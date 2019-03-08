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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli Altıntaş'ta Seçim Bürosu açılışına katıldı

Bakan Pakdemirli Altıntaş'ta Seçim Bürosu açılışına katıldı

-AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın konuşması

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--AK Parti Altıntaş Belediye Başkan Adayı Arif Teke'nin konuşması
--Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin konuşması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Altıntaş ilçesi AK Parti seçim bürosu, açılışı,Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımı ile gerçekleşti. Altıntaş ilçesi Cunmuriyet caddesinde gerçeklen AçIlışa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Altıntaş AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, Altıntaş AK Parti Belediye Başkan Adayı Arif Teke ve çok sayıda partili katıldı.
AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, yaptığı konuşmada, ''31 Mart yerel seçimlerinde Altıntaşımızı geleceğe taşıyacak toplantımıza ve seçim bürosu açılışımıza hoşgeldiniz. 31 Mart yerel seçimlerinde Arif Teke kardeşimizle Altıntaş'ta sandıkları patlatacağız inşallah '' dedi.
Altıntaş'ta sorun olan alt yapı çalışmalarına seçim sonrası başlayacaklarını belirten AK Parti Altıntaş Belediye Başkan Adayı Arif Teke, ''İnşallah 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilçemizde var olan sorunları çözmek için birlik ve beraberlik içinde çalışacağız'' dedi.
Bu trenden inenlerin tekrar binemeyeceğini herkesin bilmesi gerekir. Bu İlçenin üzerine Kara bir bulut gibi kimsenin çökmeye hakkı yok. Türkiye bölgesel bir imtihandan geçiyor. Darbe girişimleri oldu. Türkiye'yi birileri sürekli istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Ama başaramayacaklar'' dedi.

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