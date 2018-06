Bakan Özlü: 'İki aday arasında 17 oy fark var”

-Bakan Özlünün açıklaması

( DÜZCE -HD) Bakan Özlü: (Seçim sonucu değerlendirmesi) "İki aday arasında 17 oy fark var” DÜZCE



- 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından AK Parti’nin yaptığı itiraz üzerine oyların yenilen sayılmasına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü açıklama getirdi. Faruk Özlü açıklamasında MHP ile AK Parti arasında oy farkının çok az olduğunu bu nedenle de itirazın doğal olduğunu dile getirdi. Düzce’de 24 Haziran seçimlerinin ardından geçersiz oyların fazlalığı nedeniyle AK Parti İl Seçim Kuruluna oyların yeniden sayılması için itiraz etmişti. Yapılan itiraz nedeniyle AK Parti ile MHP arasında milletvekilliği henüz belli şehirde 3. milletvekili belli olmadı. Yapılan itirazlarla ilgili olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’de bir açıklama yaptı. Şehit Jandarma Er Erdem Ay’ın cenazesine katıldıktan sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sohbetin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Geçersiz sayılan oyların fazla oluşu ve AK Parti adayı Numan Çabuk ile MHP adayı Ümit Yılmaz arasındaki oy farkının 17 olduğunu dile getiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; “Oy sayımları ile ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Arkadaşlar bakın. Bende bakıyorum sizlerde de haberler var. Bunlar spekülasyondur. Şimdi 17 farkının 17 oya kadar düştüğü bir seçimde Oyların tekrar sayılması kadar doğal bir şey olamaz. Oyların tekrardan sayılması seçim üzerindeki şüpheleri kaldırır. Seçim üzerindeki şaibeleri kaldırır. Tek tek sayıyoruz. Hakimler var. Sayıyoruz. Bunda hiçbir beis yoktur. Biz kaybetsek de kazansak da çıkan sonuç milletimizin takdiridir. Dolayısı ile bu seçim üzerindeki şaibeyi, spekülasyonları, kaldırmak için bu oyların hakimlerin nezaretinde yeni baştan sayılması sağlık işaretidir. Burada efendim yok işte şöyle oldu böyle oldu sayılmaması yanlış olur. Oy farkının 17 oya kadar düştüğü bir seçimde oyların sayılmaması yanlış olur. Yeniden sayılmaması yanlış olur. Oylar tekrar sayılmalıdır. 4 bin 700 oyun geçersiz olduğu bir seçimden bahsediyoruz. Düzce’nin nüfusu ne kadar Düzce’nin seçmeni ne kadar siz düşünün 4 bin 700 geçersiz oyun olduğu bir seçimden bahsediyoruz. Oylar mutlaka tekrardan sayılmalıdır. Bu seçim üzerindeki şaibeyi, spekülasyonu ve dedikoduları ortadan kaldırır. Hakim nezaretinde sayıyoruz. Sayılmaması yanlış olur. Bu oylar gizli sayılmıyor. Açıktan sayılıyor. Bütün partilerin yetkilileri var. MHP'lisi var AK Partilisi var CHP’lisi var. Yaptığımız her şeyde Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanımızla istişare ederek yapıyoruz. Düzce ne yapıyorsa genel merkezin bilgisi onayı talimatları çerçevesinde yapıyor. Bu oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu. Biz bir yanlışı düzeltiyoruz. 5 Temmuz'da açıklanacak biliyorsunuz. 5 Temmuzda açıklansın. Ben açıklandıktan sonra her bir arkadaşımızı tek tek arayacağım tebrik edeceğim. Kutlayacağım bunda hiçbir şey yoktur. Her şey Düzce için Düzce için çalışacağız Beraber çalışacağız. Endişe etmeyin” dedi.

Açıklamasının ardından 6 gün önce hayatını kaybeden Bolu Eski Milletvekili Ahmet Şamil Kazukoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu.