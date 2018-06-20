Bakan Özlü: 'Hep birlikte güzel işler başaracağız' - DÜZCE
Bakan Özlü: "Hep birlikte güzel işler başaracağız" - DÜZCE - Toplantıdan detaylar - Bakan Özlü'nün konuşması"Hep birlikte güzel işler başaracağız" - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "İnşallah bundan sonra da sanayicilerimizle beraber ve yakın çalışacağız. Hep birlikte güzel işler başaracağız. Daha çok çalışacağız, daha büyük işler başaracağız"DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İnşallah bundan sonra da sanayicilerimizle beraber ve yakın çalışacağız. Hep birlikte güzel işler başaracağız. Daha çok çalışacağız, daha büyük işler başaracağız." dedi. Bakan Özlü, Erguvan Sosyal Tesisleri'nde, Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi'nce düzenlenen Dost Meclisi Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimleri için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
Kadim milletin esasen kararını verdiğini aktaran Özlü, şunları kaydetti:"Yurt dışındaki şirketlerle iş yapan sanayicilerimiz, iş adamlarımız, onlarla çok temasta oldukları için onların fikirlerinden çok etkilenen bir kesim var. Sanki yabancı kesimlerin, yurt dışından gelen fikirlerin Türkiye mümessili gibiler bu arkadaşlar. Örneğin Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de belli kuruluşlar 'Ya Türkiye'de OHAL var, OHAL kalksın' diyorsa bizim Türkiye'deki bu kesimler, sivil toplum kuruluşları aynısını söylüyor. Dinliyor, tercüme ediyor ve bunu bize öneriyor. Arkadaşlar, sizin aklınız fikriniz yok mu? Sen niye düşünmüyorsun? Kendine ait fikirlerin niye yok? Türkiye'de böyle bir kesim var. Kendine ait fikirleri olmayan yabancı kişilerin, yurt dışındaki fikirlerin Türkiye temsilcisi gibi davranan sivil toplum kuruluşları var. Dolayısıyla MÜSİAD farklı, MÜSİAD bunlardan çok farklı, MÜSİAD yerli ve milli, aynı zamanda küresel."Sanayici ve iş adamlarının Türkiye'ye yapacağı birçok katkının olduğunu vurgulayan Özlü, "İnşallah bundan sonra da sanayicilerimizle beraber ve yakın çalışacağız. Hep birlikte güzel işler başaracağız. Daha çok çalışacağız, daha büyük işler başaracağız. Bizim siyasi kadromuz farklıdır. Dünyada yapılan 10 büyük projenin 6'sını Türkiye yaptı. 3. havalimanı, köprüler, şehir hastaneleri. Biz yaptıklarımızla farklıyız ve biz hayallerimizle farklıyız."Konuşmanın ardından Düzce 'de yapılması planlanan projeler hakkında Bakan Özlü'ye sunum yapıldı.