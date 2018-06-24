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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Özhaseki: “Milletin iradesinin üzerinde başka bir irade yok”

Bakan Özhaseki: “Milletin iradesinin üzerinde başka bir irade yok”

Bakan Özhaseki'nin okula gelmesi

İstifa Olgunluk Allah Basın Mensupları 

-Vatandaşlar tarafından çiçekle karşılanması
-Oyunu kullanması
-Açıklamaları
-Detaylar

( KAYSERİ )- “İnşallah şaibe bulaştıracak şekilde dedikodu etmezler, yalanlar söylemezler, iftira etmezler”- Bakan Özhaseki oyunu kullandı KAYSERİ

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri’de oyunu eşi ile birlikte kullandı. Talas İlçesi’nde oyunu kullanacağı Hasan Nuriye Ünlen İlköğretim Okulu’na eşi Neşe Özhaseki ile birlikte gelen Bakan Mehmet Özhaseki’yi vatandaşlar çiçekle karşıladı. Daha sonra oyunu kullanacağı sandık başına gelen Özhaseki, ‘hayırlı olsun’ temennisiyle oyunu sandığa attı. Okul çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki milletin kararının üzerine söz olmadığını ifade ederek çıkacak sonucun hayırlı olmasını temenni etti. Vatandaşlara da teşekkürlerini ileten Bakan Özhaseki; “Gördüğünüz gibi herkes geliyor sakin bir ortamda kapalı kapılar arkasında Cenabı Allah ile baş başa kalıyor ve herkes hür iradesini ortaya koyuyor. Allah ülkemizde bu güzelliği sonuna kadar devam ettirsin diye dua ediyoruz. Çıkan sonuçlar da şimdiden hayırlı olsun, gözümüz başımız üzerine. Milletin iradesinin üzerinde başka bir irade yok, milletin kararının üzerine söylenecek söz de yok. Hepimize saygı duymak icap eder. Seçimlerden sonra sandık çıktığında da ‘Hayırlı olsun, gelecek insanlar bu memlekete güzel hizmetler etsin’ der, ‘biz de bundan istifade edelim’ diye güzel temennilerde bulunmak olgun insanların işi. İnşallah şaibe bulaştıracak şekilde dedikodu etmezler, yalanlar söylemezler, iftira etmezler, bir nezaket içerisinde herkes kabullenir ve önüne bakar diye de temennilerde bulunuyoruz. Bu vesile ile Kayseri’deki tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum, büyük bir olgunluk gösterdiler. Başka şehirlerden gelen ufak tefek de olsa olumsuz haberleri burada almadık. Seçimin cilvesidir, kırılacağımız, üzüleceğimiz şeyler ağzımızdan kaçabilir. Bunları da unutacağız, önümüze bakacağız. Herkes önüne, işine bakacak” diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki daha sonra okuldan ayrıldı.
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