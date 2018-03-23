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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Numan Kurtulmuş Bayrampaşalı gençler ile bir araya geldi Video

Bakan Numan Kurtulmuş Bayrampaşalı gençler ile bir araya geldi Video

Programdan görüntü

Kapanış Töreni Edebiyat Paşalı Estetik Öğrenciler 

-Protokolden görüntü
-Şiir okumalarından görüntü
-Bakan Numan Kurtulmuş konuşması
-Sertifika töreninden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Bakan Kurtulmuş, “Büyük medeniyetimizi bugünün şartlarıyla yeniden ve daha güzel bir şekilde üreteceğiz” İSTANBUL

- Liman Gençlik ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen İstanbul Okumaları programının kapanış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ”Sanatta, mimari de edebiyatta, estetikte yeni eserler üretecek gençlerimizi yetiştirmeyi başardıksa Allah’ın izniyle büyük medeniyetimizi yeniden daha güzel bir şekilde bugünün şartlarıyla üretmeyi başaracağız” dedi.
Liman Gençlik ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen İstanbul Okumaları programının kapanış töreni Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşti. Bayrampaşa Gençlik merkezinde düzenlenen programa Bakan Kurtulmuş’un yanı sıra Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dernek üyesi öğrencileri yazdıkları şiirleri seslendirdi. Programında sonunda eğitim gören öğrenciler sertifikalarını Bakan Kurtulmuş’un elinden aldı. “Hayali olmayan milletlerin kuvvetli bir medeniyet kurması mümkün değildir” İstanbul Okumaları programının kapanış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Medeniyet önce insanın zihninde teşekkül eder. Onun için hayali olmayan milletlerin tahayyül dünyası zengin olmayan milletlerin ortaya kuvvetli bir medeniyet kurması mümkün değildir. Tahayyül dünyası ise somuta indirgenmeyi gerektirir. Yani somut olarak görülecek olan eserlerle hayallerimizi insanlara aktarırız. Ona da tasavvur denir, medeniyet tasavvurla ortaya çıkar” dedi.
“Büyük medeniyetimizi bugünün şartlarıyla yeniden ve daha güzel bir şekilde üreteceğiz” Yapılan okuma programlarının medeniyet için önemli olduğunu söyleyen Bakan Kurtulmuş, “Biz zihinlerimizi ve gönüllerimizi bu güzel programlarla zenginleştirdikçe, bu zenginleşmiş gönül ve zihinlerle birlikte yeni eserler üretecek. Sanatta, mimari de edebiyatta, estetikte yeni eserler üretecek gençlerimizi yetiştirmeyi başardıksa Allah’ın izniyle büyük medeniyetimizi yeniden daha güzel bir şekilde bugünün şartlarıyla üretmeyi başaracağız. Onun için bu gördüğünüz İstanbul Okumaları sıradan bir faaliyet olarak değil, ciddi bir şekilde medeniyetimizin inşa ve ihya etme eyleminin bir parçasıdır” diye konuştu.

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