-Bakan Özhaseki'nin konuşması

-Başkan Türkmen'in konuşması

-Detaylar



( İSTANBUL ) Bakan Mehmet Özhaseki: "Temel prensibimiz kimin evini yıktık, mutlaka ona ev vereceğiz"- Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, vatandaşlara İmar Barışı'nı anlattı- Özhaseki: "PKK da FETÖ de, DEAŞ da aynı yere hizmet ediyor" İSTANBUL



- Üsküdar'da vatandaşlara İmar Barışı yasasını anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel Dönüşüm bundan sonra bir zaruret olduğuna göre, böyle bir yola çıkacağımıza göre temel prensibimiz kimin evini yıktık, mutlaka ona ev vereceğiz. Hiç değişmez kural bu. İkincisi yerinde ev sahibi yapacağız. Yani buradaki evini yıktık Üsküdar'da 50, 30 kilometre götürmek yok. Kim nerede yaşamışsa, hatırası neredeyse işte orada o mahallede onu ev sahibi yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar'da düzenlenen programda vatandaşlara İmar Barışı yasasını anlattı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı programda vatandaşlar imarla ilgili sorunlarını bakan Özhaseki'ye anlatarak, çözüm noktasında yapılacakları dinlediler. "Bu ülkenin de bazı dezavantajları var" diyerek sözlerine başlayan Bakan Mehmet Özhaseki, bu dezavandatjların bir kısmının yerin altında olan deprem tehlikesi ile yerin üstünde olan terör örgütleri olduğunu söyledi.



Bakan Özhaseki, Yerin altındaki sıkıntılar hepimizi çok ilgilendiriyor. Yerin üstündeki belalarla zaten hükümet olarak mücadele ediyoruz. PKK'nın da FETÖ'nün de canına okuyoruz. DEAŞ denen örgütün de canına okuyoruz. İnşallah toprağa gömüyoruz. Bir daha çıkamayacaklar, kimsenin başına bela olamayacaklar. Aslan gibi yavruları şehit edemeyecekler. Yerin altındaki deprem hepimizi korkutuyor. Onunla savaşılmıyor. Onu anlamak gerekiyor, ona uygun davranmak icab ediyor. Cenab-ı Allah tabiat kurallarıyla bu dünyayı yaratmış. Bir denge üzerine yaratmış, bir takım kurallar koymuş. Bu kuralları biz değiştiremediğimize göre ona göre hareket etmemiz icab ediyor. O yüzden bizim bir işi yaparken bilerek yapmamız lazım" dedi.

"Kimin evi yıkıldıysa ona ev verilecek" Kentsel dönüşümde alınan kararları vatandaşlarla paylaşan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 9 ay kadar çalıştık. Belediyeler, bürokratlar, üniversiteler herkes geldi. Birtakım temel prensipler aldık. O prensipleri Cumhurbaşkanımıza onayladık. Birincisi, Kentsel Dönüşüm bundan sonra bir zaruret olduğuna göre, böyle bir yola çıkacağımıza göre temel prensibimiz kimin evini yıktık, mutlaka ona ev vereceğiz. Hiç değişmez kural bu. İkincisi yerinde ev sahibi yapacağız. Yani buradaki evini yıktık Üsküdar'da 50, 30 kilometre götürmek yok. Kim nerede yaşamışsa, hatırası neredeyse işte orada o mahallede onu ev sahibi yapacağız" dedi.

Şehircilikte yeni dönem başlıyor "Yeni bir dönem başlıyor " diyen Bakan Mehmet Özhaseki, "Yapı kayıt belgesi diye bir belge çıkardık. Bu belgeyi şundan dolayı çıkardık. 26 milyon 358 bin Türkiye'de şuanda bağımsız birim olarak mülkiyete konu olmuş dükkan, ev ve iş yeri var. Bunların yüzde 60- 65'i kanunen kaçak duruma düşmüş vaziyette. Yani bu 80 milyonun 55 milyonu hükümetle, belediyeyle kavgalı, mahkemelik" şeklinde konuştu.

"Fikirtepe'deki vatandaşların işlerini çözmeye çalışıyoruz" Fikirtepe'deki Kentsel Dönüşüm ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, "Fikirtepe'de bakanlık olarak girdik, şimdi müteahhitlik yapıyoruz. Oradaki vatandaşların işlerini çözmeye çalışıyoruz. Şimdi yine gideceğiz, oradaki batmış müteahhitlerin elinden alıp, alsında nihayetinde vatandaşla müteahhit arasındaki anlaşmalardaki itilafı Allah'ın izniyle kendimiz çözeceğiz. Vatandaşa yardımcı olmak için yapacağız" şeklinde konuştu.

"PKK da FETÖ de, DEAŞ da aynı yere hizmet ediyor" Türkiye'nin yıllardır PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini belirten Bakan Özhaseki, yapılan operasyonlarla ülkenin teröristlerden temizlendiğini söyleyerek, Orada dirayetli davrandık. Allah'a hamd olsun yiğitlerimize kurşun sıkan o katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurduk ve bitirdik. Dağlar, köyler temizlendi. Sonra baktık ki yurtdışından sızma yapıyorlar. Gidip oraları temizledik. Amerika ciddiyetimizi anladı. Gelin Münbiç'e girmeyin de beraber çözelim demeye başladılar. PKK da FETÖ de, DEAŞ da aynı yere hizmet ediyor. Ne istiyorlar? İstedikleri tek şey var. Recep Tayyip Erdoğan yok olsun, ne olursa olsun. Türkiye'ye diz çöktürelim, eski Türkiye'ye dönsün" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Bakan Özhaseki'ye teşekkür ederek, "Üsküdar'ımızda hem Kentsel Dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalarda, hem de hükümetimizin bakanımızın koordinasyonunda çıkarmış olduğu İmar Barışı yasasının Üsküdar'daki uygulama versiyonunda sağolsunlar bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

