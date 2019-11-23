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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Kimse parti içi hesaplaşmasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin' - ÇORUM

Bakan Kurum: 'Kimse parti içi hesaplaşmasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin' - ÇORUM

Bakan Kurum: "Kimse parti içi hesaplaşmasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin" - ÇORUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Çorum İl Danışma Meclisi Toplantısına katılması - Toplantıya katılan partililer - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un kürsüden el sallamasıÇORUM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.
"Milletin meclisinde Grup başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye karşı bize 20 yıl öncesini hatırlatan 'Bu kadına haddini bildirin' sözüne şahit oluyoruz. Bu sözle aslında CHP'nin zihninde yer alan kodlar açığa çıkmış ve 20 yıl geçmiş olsa dahi bu köhne zihniyetin değişmediğini hep birlikte tekrar görmüş olduk""Kimse parti içi hesaplaşmasına ne AK Parti'yi ne dünya lideri, mazlumların lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin"

Mazlum Bild Şahit 

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