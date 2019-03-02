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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum, hedefini vurdu - ANTALYA

Bakan Kurum, hedefini vurdu - ANTALYA

- Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluğu Ödül Töreni - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Ödül töreni - Bakan Kurum'un ok atması - Bakan Kurum'un attığı ok hedef tahtasında - Bakan Kurum ve beraberindekilerin çocuklarla fotoğraf çektirmesi ANTALYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Okçular Tekkesi tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen " Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluğu Ödül Töreni"ne katıldı.
Antalya 'nın fethini kutlayan Kurum, kentte vatandaşların problemlerini istişare fırsatı bulduklarını, gönülleri fethetmeye, kalplere girmeye çalıştıklarını anlattı.Tarih boyunca İslamiyet'in savaşla değil, barışla yayıldığını aktaran Kurum, "Özümüzü kuşandık hep birlikte geleceğe yürüyoruz" diyen Antalya Okçular Tekkesi'ni tebrik etti.Okçukluğu gençlere kazandıran Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a da teşekkür eden Kurum, modern okçulukla Türk okçuluğunun harmanlanarak geleceğe taşındığını söyledi.

Attığı okla hedefi vuran Bakan Kurum, daha sonra Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Kutlay Hedef Tahtası İslam İslamiyet Bulduk 

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