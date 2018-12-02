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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Engelli vatandaşlarımız için belli düzenlemeler yapacağız'

Bakan Kurum: 'Engelli vatandaşlarımız için belli düzenlemeler yapacağız'

Bakan Kurum'un konuşması. Salondan, katılımcılardan genel, detay çekimler

( AMASYA ) - Bakan Kurum: "Engelli vatandaşlarımız için belli düzenlemeler yapacağız" AMASYA

Sivil Toplum Kuruluşu Yürüyüş Yolu Su Arıtma Tesisi Atık Su Arıtma Tesisi Engelli Vatandaş 


- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirlerdeki yeni planlamalarda engelli bireylerin rahat şekilde yaşamaları adına bir dizi düzenlemeler yapılacağını açıkladı.
İnceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Amasya’da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşan Bakan Kurum, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede Türkiye’de yaklaşık 9 milyon engellinin yaşadığını, bu oranın her 10 kişiden en az birinin engelli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Vali Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile yaptığı kent gezisinde yapılan altyapı çalışmalarında engellilerin engelsiz bir şekilde yaşamaları adına tedbirler alındığını gözlemlediğine değinen Murat Kurum, “İnşallah bundan sonraki süreçte de şehirlerimizde engellilerimizin rahat bir yaşam sürdürebilmeleri adına şehirdeki yeni planlama süreçlerinde nasıl yeni planlamalara bisiklet, yürüyüş yolu zorunluluğu getirdiysek eğer engelli vatandaşlarımızın da burada rahat bir şekilde yaşaması adına belli düzenlemeler yapacağımızı buradan bildirmek isterim. Neticede ülkemizde 10 kişiden birinin engelli olduğunu düşündüğümüzde hepimizin de engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor” diye konuştu.
Kurum, Ziyaret beldesindeki tamamlanma aşamasına gelen 2. etap TOKİ inşaatı ile Amasya Belediyesi’ne atık su arıtma tesisini de dolaşıp bilgiler aldı. (MB-MAY-
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