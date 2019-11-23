Bakan Kurum: '(Dipsiz göl) Eski fotoğraflarda gördüğümüz doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz' - ÇORUM
Bakan Kurum: "(Dipsiz göl) Eski fotoğraflarda gördüğümüz doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz" - ÇORUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çorum Valiliğinde basın toplantısı düzenlemesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un basın mensuplarının sorularını konuşmasıÇORUM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. (2)"(Dipsiz göl) Gölümüzü eski haline getirecek, eski doğal güzelliği korunacak şekliyle, içindeki mikroorganizmaların kullanılarak yine gölümüze doğal yollardan su takviyesi yaparak inşallah Dipsiz gölümüzü eski fotoğraflarda gördüğümüz doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz""İkinci bir dipsiz göl vakası yaşanmaması için de 'Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar.
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