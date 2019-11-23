Bakan Kurum, Çorum Valiliğini ve Çorum Belediye Başkanlığını ziyaret etti - ÇORUM
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler tarafından karşılanması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un İl Değerlendirme Toplantısına katılması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Çorum Belediyesini ziyaret etmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Kore gazisi ile sohbet etmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Çorum Valiliğini ziyaret etmesiÇORUM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum Valiliğini ve Çorum Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım