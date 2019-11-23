Bakan Kurum: 'Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz' - ÇORUM
Bakan Kurum: "Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz" - ÇORUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Çorum Valiliğinde basın toplantısı düzenlemesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşmasıÇORUM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. (1)"Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz"
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