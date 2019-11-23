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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz' - ÇORUM

Bakan Kurum: 'Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz' - ÇORUM

Bakan Kurum: "Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz" - ÇORUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Çorum Valiliğinde basın toplantısı düzenlemesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşmasıÇORUM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.
(1)"Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz"

Lyon Basın Toplantısı Toplantı 

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