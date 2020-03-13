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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum: ”9 ilimizde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık“ - ELAZIĞ

Bakan Kurum: ”9 ilimizde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık“ - ELAZIĞ

- Koordinasyon Toplantısı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıELAZIĞ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.(2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2020 yılında meydana gelen afetlerde 9 ilimizde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık. Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Vatandaşlarımıza dokunmak, yaralarını hızlı şekilde sarmak suretiyle Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Tüm illerde çalışmalarımız eş zamanlı yürütülmektedir."

Lyon Toplantı Hasar Tespit 

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