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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Koca: '5 ülkeden sonra 9 ülkeye daha uçuş yasağı konuluyor' - ANKARA

Bakan Koca: '5 ülkeden sonra 9 ülkeye daha uçuş yasağı konuluyor' - ANKARA

Bakan Koca: "5 ülkeden sonra 9 ülkeye daha uçuş yasağı konuluyor" - ANKARA - Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı.
(3)ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
(3)Sağlık Bakanı Koca: "Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konmuştu. Şimdi 9 ülkeye daha bu yasak konuluyor."

Uçuş Yasağı Basın Toplantısı Toplantı 

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